В Стамбуле нашли россиянина, пропавшего полтора года назад

В Стамбуле волонтер Су Кулачатан помогла 76-летнему россиянину Андрею Черткову вернуться к семье после полутора лет жизни без документов и воспоминаний о прошлом. Пенсионер оказался на улице в тяжелом состоянии, а установить его личность удалось после публикации фотографий в социальных сетях, сообщило издание msk1 .

Кулачатан обнаружила мужчину истощенным и больным. У него были ожоги и тяжелая легочная инфекция, а из-за амнезии он не мог объяснить, кто он и откуда приехал. Единственной зацепкой стал листок с именем Андрея Черткова и номером авиарейса.

Волонтер забрала пенсионера к себе и занялась его лечением. После этого она разместила информацию о нем в интернете. Публикации распространили российские и турецкие пользователи, что помогло выйти на родственников мужчины.

Выяснилось, что Чертков пропал во время пересадки в Стамбуле. Осенью 2023 года он летел из Москвы в Кишинев к супруге, однако после прилета в Турцию перестал выходить на связь. В России пенсионера объявили пропавшим без вести.

Родственники узнали Черткова по фотографиям. В Молдове его ждали жена и падчерица, а в подмосковном Дзержинском живет его 95-летняя мать.

Сейчас волонтер и родственники взаимодействуют с ведомствами и российским консульством. Они восстанавливают документы пенсионера, после чего его планируют отправить домой.