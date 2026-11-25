В Ереване заявили, что Армения не намерена «сжигать мосты» в отношениях с РФ
Армения не намерена «сжигать мосты» в отношениях с Россией. Об этом в интервью общественному телевидению страны рассказал замглавы МИД Армении Ваан Костанян, его слова передало РИА «Новости».
Армянский чиновник отметил, что их цель пересмотреть накопившиеся между двумя странами проблемы.
«Этот пересмотр нацелен на оздоровление этих отношений и движение вперед. Как уже неоднократно отмечалось, мы никоим образом не намерены разрывать отношения с Россией, создавать в них кризис или сжигать мосты с Российской Федерацией», — заявил Костанян.
Замглавы ведомства подчеркнул, что Россия остается важным партнером Армении. Он выразил надежду, что российская сторона придерживается той же позиции.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не стремится вступить в НАТО. Армения начала процесс интеграции только в Евросоюз.