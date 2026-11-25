Армения не намерена «сжигать мосты» в отношениях с Россией. Об этом в интервью общественному телевидению страны рассказал замглавы МИД Армении Ваан Костанян, его слова передало РИА «Новости» .

Армянский чиновник отметил, что их цель пересмотреть накопившиеся между двумя странами проблемы.

«Этот пересмотр нацелен на оздоровление этих отношений и движение вперед. Как уже неоднократно отмечалось, мы никоим образом не намерены разрывать отношения с Россией, создавать в них кризис или сжигать мосты с Российской Федерацией», — заявил Костанян.

Замглавы ведомства подчеркнул, что Россия остается важным партнером Армении. Он выразил надежду, что российская сторона придерживается той же позиции.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не стремится вступить в НАТО. Армения начала процесс интеграции только в Евросоюз.