Если Североатлантический альянс вступит в конфликт на Украине, то это может привести к третьей мировой войне. С таким заявлением выступила в соцсети X французский политик, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

Лидер партии «Национальное объединение» отметила, что существует несколько вариантов развития событий.

«Есть только три возможных исхода: либо НАТО начнет войну и она перерастет в третью мировую, либо конфликт затянется на годы, либо все страны поймут последствия», — уточнила она.

Ле Пен пообещала «поговорить со всеми», если французы проголосуют за нее на президентских выборах.

Ранее политик отказалась приехать в Киев, несмотря на приглашение со стороны украинского лидера Владимира Зеленского. Она рассказала, что решила не выезжать за рубеж во время избирательной кампании. Также политик предложила Зеленскому встретиться позже в Брюсселе.