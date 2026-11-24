В поместье актеров Уилла Смита и Джады Пинкетт в Лос-Анджелесе стоимостью $42 миллиона произошел крупный пожар. Об этом сообщила газета The Mirror .

Пламя вспыхнуло в особняке после полуночи. Экстренный вызов приняли сотрудники департамента шерифа.

К дому знаменитостей приехали пожарные и бригада скорой помощи. К тому моменту огонь полыхал в постройке на участке, небольшие очаги пламени нашли и в подвале.

Ликвидировать пожар удалось быстро. Эта резиденция уже страдала от огня в 2021 году, тогда загорелся ящик для вещей под крыльцом.

Кроме того, семье дважды угрожали лесные пожары в Калифорнии. В 2018 году Уилл Смит написал в соцсетях о тревоге из-за пожара Вулси, который подошел к их дому на расстояние восьми километров.

В январе 2025 года семья эвакуировалась из-за разрушительного пожара в районе Палисейдс.

Ранее Уилла Смита обвинили в домогательствах.