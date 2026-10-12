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    Россиянам выбрали пять детективов и триллеров для осенних вечеров

    В подборку для осеннего просмотра вошли пять сериалов о загадочных преступлениях, одержимости и семейных тайнах, сообщает prmira.ru.

    «Убийства в Оре» (2025) — шведский детектив о полицейской Ханне. После отъезда из Стокгольма она помогает искать пропавшую девочку на горнолыжном курорте. В сезоне пять серий, продолжения пока нет.

    «Ты» (2018–2025) — психологический триллер с Пенном Бэджли. Его герой Джо Голдберг следит за понравившимися женщинами и вмешивается в их жизнь. Сериал завершен пятым сезоном.

    «Те, кто выжил» (2025) — австралийский детектив по роману Джейн Харпер. Киран Эллиотт возвращается с семьей в родной город в Тасмании. Убийство молодой женщины заставляет жителей вспомнить давнюю трагедию. В мини-сериале шесть эпизодов.

    «Черный кролик» — криминальный триллер с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом. Долги и криминальные связи Винса угрожают ему, его брату Джейку и их ресторанному бизнесу в Нью-Йорке. Восемь эпизодов, продолжения нет.

    «Как избежать наказания за убийство» (2014–2020) — триллер с Виолой Дэвис о профессоре права Аннализ Китинг и студентах, втянутых в преступления. Завершенный сериал насчитывает шесть сезонов и 90 эпизодов.

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