Иерей Береговой объяснил, почему день смерти усопшего важнее даты его рождения

Некоторые верующие неверно думают, что поминать усопшего в день его рождения нельзя, а делать это стоит только в дату смерти. Настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области иерей Владислав Береговой рассказал 360.ru, что на этот счет говорит Церковь.

«Церковь рассматривает смерть как успение, как сон, как рождение в новую вечную жизнь, в которой уже не будет никакой смерти. А еще мы верим, что тела всех усопших — наших родных и когда-нибудь наши собственные — после Второго пришествия Христа воскреснут вместе с душами, чтобы жить и торжествовать в вечности», — отметил иерей.

Тем не менее запрета поминать усопшего в день его рождения в Церкви никогда не было.

«Он существует только в головах далеких от Церкви суеверных прихожан. Тем более, что многие православные христиане поминают усопших родных не только в день смерти — дату, когда он родился в новой вечной жизни. Если кто-то придет и закажет панихиду по близкому в дату рождения, его никто не осудит», — разъяснил священник.

Почему принято поминать усопшего через 40 дней после его смерти и как это правильно сделать в Покровскую субботу, читайте в нашей статье.