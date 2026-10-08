Дата смерти важнее дня рождения. Как правильно помянуть усопшего в Покровскую субботу

В день рождения умершего родные часто не знают, как себя вести: можно ли идти на кладбище и накрывать стол. Стоит ли поминать усопшего, почему дата смерти для христиан важнее дня появления на свет и что особенного в Покровской субботе, которая в 2026 году выпадает на 10 октября, — в материале 360.ru.

Почему нельзя поминать усопших в их день рождения На самом деле запрета на поминовение усопших в день их рождения в Церкви никогда не было, заявил в беседе с 360.ru настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области иерей Владислав Береговой.

Он существует только в головах далеких от Церкви суеверных прихожан. Многие православные христиане поминают усопших родных не только в день смерти — дату, когда он появился в новой вечной жизни. Если кто-то придет и закажет панихиду по близкому в день его рождения, его никто не осудит.

Более того, верующие могут заказывать совершение заупокойного богослужения хоть каждый день. Почему дата смерти важнее дня рождения День рождения человека — земная дата, и этот праздник часто сопровождается застольем, шумом и алкоголем. А дата смерти — момент появления человека в новом вечном мире, и вспоминать усопшего именно в этот день правильнее. «Церковь рассматривает смерть как успение, как сон, как рождение в новую вечную жизнь, в которой уже не будет никакой смерти. А еще мы верим, что тела всех усопших — наших родных и когда-нибудь наши собственные — после Второго пришествия Христа воскреснут вместе с душами, чтобы жить и торжествовать в вечности», — отметил иерей.

Фото: Медиасток.рф

Почему важно помянуть усопшего спустя 40 дней после смерти В Церкви есть традиция поминать усопших на третий, девятый и 40-й дни после их смерти. «Эти цифры считаются символом свершения чего бы то ни было, символом полноты бытия. Поскольку души усопших родных уходят в вечность, где нет ни времени, ни пространства, нам, живым, необходима какая-то привязка ко времени, для того чтобы помолиться об упокоении почивших», — объяснил Береговой. Как правильно поминать усопшего в Покровскую субботу 10 октября В церковном календаре существуют специальные дни, которые отвели исключительно под поминовение усопших: 8 февраля — поминовение пострадавших в годину гонений за веру Христову;

14 февраля — Вселенская мясопустная родительская суббота;

28 февраля — суббота 1-й седмицы Великого поста;

7 марта — суббота 2-й седмицы Великого поста;

14 марта — суббота 3-й седмицы Великого поста;

21 марта — суббота 4-й седмицы Великого поста;

21 апреля (вторник) — Радоница (всенародное поминовение после Пасхи);

9 мая — День Победы (поминовение усопших воинов);

30 мая — Троицкая родительская суббота (вселенская);

30 октября — День памяти жертв политических репрессий;

7 ноября — Димитриевская родительская суббота.

Фото: Медиасток.рф

«Скоро будет Покровская родительская суббота — 10 октября. В принципе, любая суббота — это день особого поминовения усопших родных», — добавил священник.

Интересно Традиция поминать усопших в Покровскую родительскую субботу, то есть перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы, пришла в Россию совсем недавно из восточных регионов страны. Однако она была и существует даже сейчас не во всех епархиях РПЦ.

Накануне следует прочитать Псалтирь об усопшем, канон о единоумершем (заупокойную об одном человеке) или другие молитвы об усопших, которые найдутся в молитвослове. А вот акафист о единоумершем, который ранее активно читали, Береговой посоветовал не трогать: в 2019 году на него объявил запрет Издательский совет Русской православной церкви, потому что его содержание не соответствует догматическому учению. Далее следует самое главное — поминовение на литургии. Обычно верующие пишут записки с именами усопших родных, обязательно крещеных, а также не самоубийц, не христиан другой веры, не иноверцев, не атеистов, а именно православных. Также важно самому быть и молиться на этом богослужении.

Есть отдельные заупокойные богослужения. Они, как правило, уставные, то есть ложатся на особые дни, посвященные молитвам об усопших родных, — субботы.