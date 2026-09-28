Гуф спровоцировал слух о романе с новой девушкой

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) спровоцировал слухи о новом романе. Об этом сообщил Super .

На свадьбе сестры Гуфа артиста заметили в объятиях 27-летней девушки. По данным издания, рэпер не отходил от спутницы практически весь вечер. Неизвестная поглаживала певца по спине и не выпускала его руку.

Девушку зовут Валерия Атаджанова (Ботвиньева). Она редко ведет соцсети. В 2025 году Атаджанова вышла замуж, но ее семейный статус на данный момент неизвестен.

Ранее стало известно, что рэпер подарил на свадьбу своей сестре Ольге и ее супругу Микаэлю Хетзелю автомобиль. Торжество проходит в одном из московских ресторанов. Ольга шла к алтарю под хит Уитни Хьюстон.