06 октября 2026 21:33 У зеркала, где упал певец, кто-то положил белую гвоздику. 35 лет назад убили Игоря Талькова Фото: Галина Кмит / РИА «Новости» Культура

Убийства

Шестого октября 1991 года в ленинградском концертном зале «Юбилейный» прогремели выстрелы. ТАСС сухо сообщил: «Шестого октября во время концерта во Дворце спорта „Юбилейный“, в 16 часов 40 минут, убит 35-летний московский композитор и певец Игорь Тальков». 360.ru вспомнил, что писали газеты о гибели «князя русской песни».

Во вторник, 8 октября 1991 года, в «Комсомольской правде» на передовице вышел материал «Убийство Талькова: подробности выясняются». Тщательно подбирал слова известный музыкальный критик Юрий Филинов: «Я не знаю подробностей, как это случилось, но сама мысль, что больше нет этого глубокого голоса, — как глухой удар в сердце.

Не могу поверить, потому что его судьба и в жизни, и в творчестве — это сгусток безумных противоречий, из которых он всегда выходил достойно.

Наверное, для многих будет неожиданностью, если я скажу, что гражданственность Игоря началась с „Комсомолки“. Не забуду, как Игорь — участник нашего конкурса „Золотой камертон“ — помогал своим конкурентам и писал для них аранжировки, участвовал в записи инструментальных фонограмм. К нему шли за помощью, и он помогал. Причем всегда. А еще были в те дни долгие разговоры о несправедливости, зле, добре, родине.

Что самое страшное в произошедшей трагедии — я вижу и какую-то зловещую закономерность. Все больше уголовников лезут к сладкому пирогу шоу-бизнеса. Они начинают править бал. В ход идут угрозы, кулаки, а теперь уже и пуля». Материал мэтра музыкальной журналистики дополняли две заметки. Одна — за авторством Вадима Прокопенко — была озаглавлена «В ГУВД Санкт-Петербурга»: «Игоря Талькова убили 6 октября в половине пятого вечера за кулисами Дворца спорта „Юбилейный“ в Санкт-Петербурге. Вот что нам рассказали в ГУВД. Конфликт возник из-за очередности выступления артистов в концерте «Поп-мэгэзин». По договоренности с администрацией зала первым перед Тальковым должна была выступить Азиза, а закрывал бы концерт Олег Газманов. Одному поклоннику Азизы не понравился такой расклад, и он вызвался разобраться с Тальковым, чтобы тот поменялся с певицей очередностью выхода на сцену. По мнению ГУВД, сама Азиза никакого отношения к этим разборкам не имеет. Минут за двадцать до выхода в гримерную Игоря вошел этот человек, и, по-видимому, за дверью произошла очень бурная сцена. Через некоторое время мужчины кубарем вывалились в коридор. Тальков несколько раз выстрелил в своего противника из газового пистолета. Свидетелями этой сцены стали около 20 человек. В то время как их попытались разнять, поклонник певицы два раза выстрелил в Талькова (предположительно, из револьвера системы «наган»). Первая пуля прошла мимо, вторая попала в сердце Игоря Талькова. Пользуясь возникшей паникой, соперник Талькова выбежал из Дворца спорта и, воспользовавшись машиной, которая обслуживала артистов, доехал до Московского вокзала. В ГУВД нас заверили, что ему вряд ли удастся скрыться. Вся милиция РСФСР поставлена на ноги».

Фото: Певица Азиза Мухамедова. Овсянников / РИА «Новости»

Журналист Романов взял у певицы Азизы интервью по горячим следам. В первые дни после трагедии ее охрану обвиняли в убийстве автора песен «Я вернусь», «Летний дождь», «Чистые пруды». — Я потрясена происшедшим. Мне страшно. Страшно не оттого, что я боюсь бессмысленной мести, а оттого, что я впервые почувствовала ужас смерти. Я была в гримерке и готовилась к выходу, когда услышала в коридоре крик потасовки, а затем и выстрелы. По словам очевидцев, сначала была простая ругань, переросшая в потасовку и закончившаяся трагическим выстрелом. — Разборки из-за очередности выступлений? — Не думаю. Мы с Игорем Тальковым не спорили с пеной у рта, кто за кем должен выступать. Незадолго до трагедии я со своими друзьями-артистами и с тем человеком сидела спокойно, пила кофе в служебном баре. Потом он незаметно встал и ушел, а я пошла готовиться к выходу. Который так и не состоялся. Больше я его не видела. — Что это за человек? — Смешно слушать серьезные заверения, якобы это мой телохранитель. У меня их нет. — Какие у тебя были отношения с Игорем Тальковым? — Я с ним почти не знакома. Так, «здрасьте — до свидания». Мы выступали раза два на сборных концертах, и единственным мотивом нашего поверхностного знакомства было то, что Игорь как-то предложил мне несколько своих песен. Что еще? Объявили на всю страну: «Убийца — телохранитель Азизы!» — не разобравшись в сути дела, дали повод бездумным фанатам объявить Азизу «врагом народа номер один». За что?

Фото: Н.Синицына, Владимир Вяткин / РИА «Новости»

Довершала блок, посвященный гибели «князя песни русской», «добойка» с заголовком «Попытка комментария»: «Как нашему корреспонденту сообщили из окружения Игоря Талькова, до несчастного события певец почти не встречался с Азизой. То, что никто не успел остановить убийцу, а после выстрела случилась паника, говорит о его профессионализме и о том, что ситуация не предвещала такого поворота событий. Все свидетели убийства прекрасно знают человека, дравшегося с Тальковым. Знаем его и мы, но… Вчера до 20.00 у следствия не было ни одного свидетеля, который наверняка утверждал бы, что стрелял именно этот человек. Во-первых, странно, что спор из-за места в программе (версия следствия) перерос в кровавый конфликт. Если артисты враждуют в одной программе, они, как правило, не выступают, если мы говорим о порядочных людях. Исключено также, что человек из команды Азизы действовал вопреки ее воле (если только не она исполняла его волю). Вообще, споры за очередность выступления — обычное дело в нашей стране, к сожалению и к счастью, потому что все мало-мальски профессиональные артисты к этому давно привыкли и, как правило, предоставляют право улаживать разногласия своим администраторам, понимая, что один рядовой концерт ничего не решит. Кроме того, артисты панически боятся выносить свои отношения на публику (от этого зависит их заработок)». После заметки шла приписка в пару строк от отдела писем: «В редакции раздаются десятки воистину дурацких звонков. Требуют пригвоздить к позорному столбу КПСС, КГБ, евреев, теневую экономику. Побойтесь Бога. Не превращайте трагедию в фарс. С легкой руки под убийство подставляют имя молодой певицы… И снова кричат: „Русского убили!“ Стыдно…»

Фото: Очередь в Московский дворец молодежи, где 9 октября 1991-го проходило прощание с Игорем Тальковым. Александр Макаров / РИА «Новости»

«Санкт-Петербургские ведомости» 8 октября выпустили статью Ю. Мурашко «Очевидцы: „Сначала никто ничего не понял“». Вот полный текст: «Вчера утром мы побывали на месте трагедии. По словам дежурного администратора, вахтера, звукорежиссеров концерта и других свидетелей произошедшего, драка между Игорем Тальковым и другом Азизы началась около гримерных. Кстати, на полу в коридоре вчера еще оставались следы засохшей крови. Пока мужчины разбирались, на сцене заканчивались выступления Игоря Николаева и Королевой. Зрители ждали Талькова и Газманова. Интересно, но Азиза в афише вообще не значилась, она представляла в „Юбилейном“ свою программу 4 и 5 октября. Судя по всему, Тальков после драки пошел к сцене и остановился перед большим зеркалом в коридоре привести себя в порядок. Тут-то и прогремел выстрел. От гримерной до зеркала, перед которым тоже видны следы крови, примерно 25 метров. По словам одних присутствовавших на концерте, нападавший подбежал к Талькову и выстрелил в упор. По словам других, он три раза стрелял от гримерной. «Когда я услышала выстрелы, сидела с милиционерами в „дежурке“, — рассказала нам ночная дежурная „Юбилейного“, с которой мы связались вечером 6 октября. — Мы с милиционерами побежали к сцене, но преступник успел выскочить из дворца и сесть в машину. Сначала никто ничего не понял, а потом было поздно что-нибудь предпринимать». Вчера на „стене гласности“ у Гостиного двора появилась картинка: мужчина южной национальности из-под покрывала целится в крест, на котором написано „Россия. И. Тальков“. А в „Юбилейном“ в лужу крови у зеркала, где упал певец, кто-то положил белую гвоздику». В том же номере вышло интервью спецкора Лисочкина с руководителем уголовного розыска Анатолием Костиным. Разговор вышел откровенный. — Пожалуйста, прежде всего точный сюжет того, что произошло… — В воскресенье в «Юбилейном» проходил концерт звезд эстрады, не предвещавший ничего плохого. Как это всегда бывает, наиболее крупные исполнители должны были выступать в конце. Закончить концерт они предполагали в такой последовательности: Азиза, Тальков, Газманов. Приблизительно в 16.30 во внутреннем артистическом баре сидели трое: Азиза, ее администратор Эля и человек, фамилию которого я пока не хотел бы называть. Разговор шел о том, кто в какое время будет выступать на концерте. И тут человек, фамилию которого я не называю, проявил инициативу, чтобы передвинуть певицу на второе место с конца. Он вышел в коридор и направился в артистическую уборную Талькова. Но разговор, как говорят, не получился. Свидетелями оказались несколько человек, находившиеся в этот момент в коридоре. Он превратился в вульгарную драку. При этом Тальков произвел четыре выстрела из газового пистолета, а затем ударил противника по голове с такой силой, что отскочила щечка рукоятки пистолета. Упав, его противник выхватил огнестрельное оружие (по всей вероятности, револьвер системы «наган», сейчас экспертиза устанавливает это точно) и, лежа, дважды выстрелил. Одна пуля прошла мимо, другая попала Талькову в грудь. Затем убийца бросился в туалет, спрятал револьвер в сливном бачке и побежал к выходу — через зрительный зал, буквально по головам зрителей. Выскочив на улицу, он обежал здание, направился к стоянке машин, которые обслуживали артистов. Тем временем началось путешествие револьвера. Кто-то вытащил его из бачка и передал в коридоре администратору Эле. Та явно не знала, что с ним делать, и выбежала на улицу, наткнувшись на убийцу, который уже обогнул здание. Тот выхватил оружие из ее рук, сел в автомашину и скомандовал водителю: «На Московский вокзал!» Концерт был прерван. Ведущий попросил медиков, которые могут быть в зале, пройти за кулисы. Публика вначале не отнеслась к этому всерьез. Тогда он сообщил, что убит Игорь Тальков. — Вы не называете фамилию убийцы. Но ведь она известна и повторяется сейчас разными средствами информации. Малахов. — Он является лишь подозреваемым в убийстве. Его вину могут установить только следствие и суд. В связи с этим я не называл его фамилию, описывая факт преступления. Тем не менее проводится его розыск, и все необходимые службы нами сориентированы. Я бы назвал Малахова человеком без определенных занятий, но с широким кругом связей. Он действительно был знакомым Азизы. Они познакомились во время круиза по Средиземному морю. Как и Азиза, он проживал в гостинице «Прибалтийская». Однако никаких данных о том, что он является охранником Азизы, нет. Нет никаких свидетельств и о том, что так печально закончившееся выяснение отношений произошло по инициативе певицы. — Как вы относитесь к уже прозвучавшим по радио оценкам: «терроризм», «мафия»? — Как к поспешным. Я полагаю, что речь нельзя вести о заранее спланированном убийстве. К сожалению, нам все чаще приходится иметь дело со сферами, где существуют особые отношения, своя охрана и слишком много оружия. Таков сегодня мир эстрадных звезд.

Фото: Прощание с Игорем Тальковым в Московском дворце молодежи. Александр Макаров РИА Новости / РИА «Новости»

Вышла 8 октября заметка и в ленинградской «Смене». Ее автор — отец «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов. Заметка без заголовка. На большой фотографии Талькова написаны его имя и фамилия. Слева от даты смерти стоит небольшой белый крест. «Все как в плохом детективе: выстрел в упор средь бела дня в „Юбилейном“; преступник в суматохе скрывается, но приметы его известны; больница, реанимация, смерть… Смерть загадочная. Мелькает имя популярной певицы, моментально рождаются десятки версий — одна запутаннее другой. Тут же встрепенулись остатки национал-патриотов, желая вернуть на этой смерти частицу утраченного политического капитала — как же, происки сионизма… Да, Игорь Тальков действительно участвовал в вечерах московской „Памяти“, поскольку он, как художник, был вовсе не чужд патриотическим настроениям. Естественно, патриотизм воспринимался им — человеком, далеким от политики, — исключительно как тоска по утраченной великой России. Естественно, „великорусская дума“, звучавшая в его романсах, не имела ничего общего с пресловутой тоталитарно-самодержавной идеологией. Точно так же он участвовал и в устном выпуске газет „Смена“ и „Комсомольская правда“, и в недавнем концерте „Рок против танков“, что проходил на Дворцовой после провала путча. Да, впрочем, какое имеет значение: был — не был, состоял — не состоял. Ушел из жизни популярный и любимый многими певец, композитор. Эстрадная звезда с притягательным шлейфом эпатажно-скандальной славы. Ушел прежде всего талантливый музыкант, открывшийся публике на переломе эпох, почувствовавший свое время, связавший в своем творчестве напряженность и ярость рок-ритмов с эстетикой белогвардейского романса, боль за катастрофу, постигшую Россию, с ностальгией по старому, до основания разрушенному миру. Его афиши еще висят на „Юбилейном“ и улицах города. Еще не успели мы осознать весь кошмар случившегося. И все-таки факт есть факт, каким бы чудовищным он ни был: Игорь Тальков убит. Некоторые сразу попытались придать политический оттенок произошедшей трагедии: у нас есть в стране круги, любящие поспекулировать на мертвых, ведь они ответить не могут. Как сообщили информированные круги из КГБ, никакой политической подоплеки это убийство не имело. По словам директора концертно-гастрольных программ Юрия Егунова, прозвучали два выстрела рядом с гримерной. Игорь успел пробежать несколько метров и упал. На этом месте еще осталась его кровь и лежат цветы — скромный букет. Очевидцы рассказывают, что умер Тальков не сразу: его еще можно было спасти. Но кто же сможет дать этому сейчас стопроцентную гарантию? Юрий Егунов рассказал, что скорая приехала поздно, что долго суетились с выносом носилок, что мешала толпа, буквально лезшая в проходы. Ночью друзья помянули погибшего. „Знаете, такого в нашей стране еще не было, — говорил срывающимся голосом Егунов. — Единственное, что можно было сделать, чтобы не сойти с ума, — это выпить“. Из Москвы за телом приехали друзья Игоря — Муромов и Державин. Тальков собирался в ноябре давать сольные концерты в Санкт-Петербурге — в том самом „Юбилейном“, который стал для него роковым. Может быть, вместо этих концертов пройдут вечера его памяти. И все-таки что же произошло в „Юбилейном“? И при чем здесь Азиза? Заместитель начальника отдела по расследованию убийств ГУВД А. А. Бульшев считает, что средства массовой информации погорячились, назвав стрелявшего телохранителем певицы. По его словам, убийца практически стопроцентно установлен и находится в розыске. Имя же Азизы всплывает в таком ракурсе: стрелявший взял на себя роль „проталкивателя“ певицы. Дело в том, что у эстрадных певцов существует определенная „табель о рангах“: очередность выступления на концертах связана с популярностью артиста — ближе к концу выступают самые популярные. Стрелявший настаивал на том, чтобы Азиза выступала сразу после Талькова. Игорь не согласился, начался конфликт… По словам некоторых свидетелей, Тальков успел выстрелить в „менеджера“ из газового пистолета. В ответ раздались выстрелы из боевого оружия. Впрочем, точную картину случившегося еще предстоит установить следствию. Как сообщают из ГУВД, разыскиваемый имел обширные связи с деятелями эстрады, постоянно вращался в их мире, лично знал многих актеров. По некоторым данным, стрелявший сбежал в Москву».

Фото: 360.ru

«Московский Комсомолец» 10 октября выпустил заметку Артура Гаспаряна, озаглавленную «Бессмысленная смерть. Вчера хоронили Игоря Талькова»: «Утром во вторник на Комсомольском проспекте началась гражданская панихида. Белоснежный гроб с телом покойного Игоря Талькова был выставлен в центральном зале. Около него постоянно находились члены семьи погибшего певца, а также представители фронта „Память“. Траурную композицию венчал российский флаг с прикрепленной к нему черной лентой. На гражданской панихиде было много представителей столичной богемы: Иосиф Кобзон, Борис Брунов, Михаил Муромов, Александр Градский, Женя Белоусов, Виктор Зинчук, группа „Рондо“, Джуна и многие другие. Всех перечислить очень трудно. Перед входом в МДМ выстроилась многотысячная очередь. По первоначальному плану панихида должна была закончиться в 13 часов. Однако к этому времени стало ясно, что сотни людей, пришедшие проститься с любимым музыкантом, не успеют этого сделать. У входа началась давка. Милиция теряла контроль над ситуацией. Панихиду продлили еще на один час, что несколько разрядило нервозную обстановку. Однако многие в очереди продолжали выражать неудовольствие столь скоротечной процедурой. Затем траурная процессия переместилась на Ваганьковское кладбище. В церкви Воскресения прошло отпевание, после чего гроб с телом покойного был перенесен к месту захоронения за кладбищенским колумбарием и после церемонии прощания погребен. Свежая могила усеяна тысячами цветов, и до позднего вечера не иссякал поток людей, желающих проститься с Игорем Тальковым. Так же, как и во время гражданской панихиды, постоянное дежурство у могилы несли под своими знаменами представители национально-патриотического движения „Память“, одетые в традиционную черную униформу. Увы, но гибель талантливого музыканта Игоря Талькова, ставшая трагическим финалом глупой, амбициозной и не совсем трезвой ссоры в КЗ „Юбилейный“, превращается в очень удобный повод для многих людей удовлетворить свои собственные корыстные цели. Воспряла духом «Память», зачахшая было от отсутствия „жареной» фактуры. Она устроила очередную антисемитскую истерику, развесив по всей Москве листовки, в которых утверждается, что гибель Талькова произошла за день до „иудейского праздника жертвоприношения», а посему является очередным „преступлением масонов против русских патриотов“, „еврейским заговором“, а вчерашние похороны превратились фактически в пропагандистскую акцию национал-патриотов. Беда, случившаяся с Игорем Тальковым и его близкими, стала для „Памяти“ подарком, о котором она и не мечтала. Нормы христианской морали оказались вмиг забытыми „ревнителями исконных ценностей великой России“, о которых они так много говорят. Было бы очень печально, если бы гибель Талькова стала разменной пешкой в помпезных предпринимательских инициативах многих из наших юрких шоу-бизнесменов. К сожалению, признаки этого тоже появились. Смерть любого человека — большое горе, при каких бы обстоятельствах она ни случилась. Не надо надругательств над искренними слезами тех, кто провожал вчера в последний путь Игоря Талькова!» P. S. Чуть больше, чем за год до гибели, 18 марта 1990 года, Тальков дал интервью газете «Советский спорт». Он чувствовал нерв времени, да и интервью взято в симптоматичной для той поры обстановке. Вот выдержка из того материала: «Мы сидим в его „девятке“ вишневого цвета у проходной „Мосфильма“. Кроме нас, в салоне находятся его телохранитель и автор-исполнитель Руслан Султанов. — Скажите, пожалуйста, телохранитель для известного певца — это необходимость? — Конечно. Люди, извините, будто озверели. Может, оттого, что никто ни во что не верит? Еще великие говорили, что нация, лишенная веры, обречена. Сначала у нас отняли веру в Бога — и это породило бездуховность. Бездуховность породила безнравственность. Безнравственность породила то, что мы видим вокруг. В любой момент к тебе могут подойти и пырнуть ножом…

P. P. S. В июле 2024 года ГСУ СКР по Санкт-Петербургу сообщило, что в суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении концертного директора Игоря Талькова — Валерия Шляфмана. Шляфман после совершения преступления выехал в Израиль, где находится по настоящее время.