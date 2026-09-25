Путин назвал культуру средством единения народов России

Путин: Россия готова к взаимодействию с другими странами в сфере культуры

Россия в своем развитии прошла по пути взаимодействия народов, которые сплотились, создав общую культуру и сохранив самобытные традиции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на XII Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Глава государства подчеркнул, что культура помогает находить общие смыслы даже там, где есть различия, и наводить мосты между людьми.

«Единство для нас — это не единообразие, а сплоченность, построенная на бережном и самобытном развитии каждого народа и этноса», — пояснил Путин.

Президент добавил, что Россия со своей стороны готова делиться полезными практиками в культурной сфере. В качестве примера он привел «Пушкинскую карту».

«Тем более что цифровая модель легко адаптируется под другие страны», — добавил российский лидер.

Глава государства добавил, что фундаментальное образование в сфере культуры в России остается одним из лучших в мире и выпускники вузов становятся участниками самых титулованных коллективов всего мира.

«Пушкинская карта» предназначена для школьников и студентов. Ежегодно на нее зачисляются пять тысяч рублей, которые обладатели могут потратить на просмотр российских фильмов из реестра Министерства культуры, а также посетить государственные музеи, театры, выставки или другие культурные события.

Президент России Владимир Путин в прошлом году выступил с инициативой создания «Детской книжной карты» для покупки литературы для школьников.