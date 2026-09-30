Хедлайнером Фандом Феста ВКонтакте станет южнокорейская группа W24

Южнокорейская группа W24 выступит на ЦСКА Арене в Москве 11 октября. Артисты вернутся на сцену Фандом Феста ВКонтакте спустя три года: впервые они выступили на фестивале современной поп-культуры в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба VK.

За это время исполнители продолжили развивать международную музыкальную карьеру и собственную дискографию. Возвращение группы станет продолжением истории, которая началась на первом Фандом Фесте.

Фестиваль современной поп-культуры, который объединяет поклонников музыки, кино, сериалов, анимации, комиксов, игр и других направлений, пройдет 10 и 11 октября на ЦСКА Арене в Москве. В программе — выступления артистов, встречи с популярными авторами и представителями индустрии, кавер-дэнс-шоу и конкурс косплея.

Недавно стало известно, что российский исполнитель Lida и корейско-американский рэп-артист Крис Хан записали официальную песню «Фандом Феста» от «ВКонтакте». Трек «Она любит k-pop» вышел 25 сентября.