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    Хедлайнером Фандом Феста ВКонтакте станет южнокорейская группа W24

    Южнокорейская группа W24 выступит на Фандом Фесте ВКонтакте

    Sergey Petrov/news.ru
    Фото: Sergey Petrov/news.ru/www.globallookpress.com

    Южнокорейская группа W24 выступит на ЦСКА Арене в Москве 11 октября. Артисты вернутся на сцену Фандом Феста ВКонтакте спустя три года: впервые они выступили на фестивале современной поп-культуры в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба VK.

    За это время исполнители продолжили развивать международную музыкальную карьеру и собственную дискографию. Возвращение группы станет продолжением истории, которая началась на первом Фандом Фесте.

    Фестиваль современной поп-культуры, который объединяет поклонников музыки, кино, сериалов, анимации, комиксов, игр и других направлений, пройдет 10 и 11 октября на ЦСКА Арене в Москве. В программе — выступления артистов, встречи с популярными авторами и представителями индустрии, кавер-дэнс-шоу и конкурс косплея.

    Недавно стало известно, что российский исполнитель Lida и корейско-американский рэп-артист Крис Хан записали официальную песню «Фандом Феста» от «ВКонтакте». Трек «Она любит k-pop» вышел 25 сентября.

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