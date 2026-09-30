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    Певица Азиза анонсировала выход песни со стихами Соседова

    Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов был разносторонним человеком, который в том числе сочинял прекрасные стихи. Об этом во время церемонии прощания в ритуальном зале Троекуровского кладбища сообщила певица Азиза.

    Она рассказала, что несколько поэтов сочинили текст для песни на музыку композитора Олега Молчанова, но припев им не удавался. Певица обратилась за помощью к Соседову. В итоге тот за несколько минут сочинил прекрасные стихи.

    «Несколько поэтов, которые считаются профессионалами, не могли сочинить полгода, потому что не было сочетания слов и музыки», — отметила артистка.

    Азиза добавила, что скоро песня увидит свет, и зачитала стихи, написанные Соседовым.

    «Если в жизни падать, то вновь, улыбаясь, вставать. За дождями боль оставить и снова дерзать. Снова взлетать», — процитировала она.

    Ранее продюсер, актер Леонид Дзюник назвал музыкального критика интересным собеседником, который всегда мог дать совет. Он запомнил покойного как жизнерадостного, всегда веселого человека.

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