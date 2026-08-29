Конюхов на коне пройдет 350 км в рамках экспедиции со стартом в Приморье

В Приморском крае стартует третий этап конной экспедиции «По следам В. К. Арсеньева». Путешественник Федор Конюхов и другие участники преодолеют 350 километров тайги. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Конюхов и другие участники выдвинутся 6 сентября из поселка Терней. За 11 дней заключительного третьего этапа они пройдут на лошадях более 350 километров по глухой тайге. На ключевых точках маршрута они установят памятные знаки и православные кресты.

Проект «По следам В. К. Арсеньева» посвящен 120-летию со дня первой большой Сихотэ-Алинской экспедиции географа Владимира Арсеньева. В 2024 году путешественники прошли от горы Брат до поселка Кавалерово, через год — от Кавалерово до Тернея.

Ранее Конюхов поделился планами добраться на плоту из переработанного пластика до мусорного пятна в Тихом океане. Плавание стартует в Чили.