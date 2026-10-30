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    Фабио Мастранджело назвал музыку языком без ограничений

    Художественный руководитель театра им. Ф. И. Шаляпина Фабио Мастранджело заявил, что музыка способна примирять народы. Он также рассказал о развитии театра и важности музыкального образования, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

    Мастранджело привел в пример послевоенные гастроли оркестра Берлинской филармонии в Америке и выступление Нью-Йоркского филармонического оркестра в Москве с Пятой симфонией Дмитрия Шостаковича.

    «В конце концов, ноты одинаковые для всех. Это единственный язык, который не имеет ограничений. Так что для объединения людей нет ничего более сильного и прекрасного чем музыка», — сказал он.

    Худрук считает, что зрителю не нужны специальные знания для знакомства с классикой: его задача — наслаждаться музыкой. При этом школьные занятия музыкой, по его мнению, помогут детям понять ценность культуры.

    Мастранджело возглавил театр в 2013 году. Сейчас основное здание в Александровском парке реконструируют, но коллектив продолжает выступать. В начале года театр открыл вторую сцену — Концертный зал на Английской набережной с английским органом «Бриндли & Фостер» 1877 года.

    По словам худрука, театр входит в тройку самых популярных среди пользователей «Пушкинской карты». Музыку для его мюзиклов создают российские композиторы.

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