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    Мария Миронова вышла в свет в элегантном платье и пленила поклонников красотой

    Фото: РИА «Новости»

    После завершения судебных разбирательств с бывшим мужем, бизнесменом Андреем Сорокой, актриса Мария Миронова ожила. Она снова активно размещает свежие фото на своей странице в в Instagram*.

    Накануне 53‑летняя актриса приняла участие в литературных чтениях и показала, как стоит у микрофона в элегантном черном платье и букетом желтых тюльпанов. Образ дополнили длинные локоны и естественный макияж.

    «Какая красивая и замечательная Мария Андреевна! Вы очень похожи на своего папу», — написал один из фанатов.

    «У красивых хороших родителей красивые хорошие дети», — добавил другой пользователь.

    «Маша — раскрасавица», — сошлись во мнение поклонники.

    Ранее Миронова заявляла, что не хотела выносить семейные проблемы на публику. Но когда бывший муж сам обратился в суд, чтобы ему позволили больше видеться с сыном, подала встречный иск и выиграла.

    * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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