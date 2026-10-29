Мария Миронова вышла в свет в элегантном платье и пленила поклонников красотой

После завершения судебных разбирательств с бывшим мужем, бизнесменом Андреем Сорокой, актриса Мария Миронова ожила. Она снова активно размещает свежие фото на своей странице в в Instagram*.

Накануне 53‑летняя актриса приняла участие в литературных чтениях и показала, как стоит у микрофона в элегантном черном платье и букетом желтых тюльпанов. Образ дополнили длинные локоны и естественный макияж.

«Какая красивая и замечательная Мария Андреевна! Вы очень похожи на своего папу», — написал один из фанатов.

«У красивых хороших родителей красивые хорошие дети», — добавил другой пользователь.

«Маша — раскрасавица», — сошлись во мнение поклонники.

Ранее Миронова заявляла, что не хотела выносить семейные проблемы на публику. Но когда бывший муж сам обратился в суд, чтобы ему позволили больше видеться с сыном, подала встречный иск и выиграла.

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