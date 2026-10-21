Швыдкой назвал достойной внимания идею введения театральных уроков в школах

Театральные занятия в школах обеспечат новый подход к воспитанию учеников, инициатива достойна внимания. Об этом заявил специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с ТАСС .

Речь идет об идее ректора Театрального института имени Бориса Щукина, народного артиста России Евгения Князева, предложившего включить уроки театра в школах. По его словам. они бы научили детей чувствовать и привели бы им «человеческое».

Как отметил Швыдкой, вопрос художественного образования у школьников всегда был острым. Это решение станет новым путем к воспитанию — через игру.

«Думаю, что идея школьных театров <…> будет обсуждаться на ближайшем съезде Союза театральных деятелей. И она, безусловно, заслуживает внимания», — сказал эксперт.

Он выразил уверенность, что выступая за введение театральных уроков, Князев подразумевал разнообразные форматы. Такие занятия не могут проходить по привычной системе, когда педагог рассказывает, а дети слушают.