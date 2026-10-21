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    Швыдкой назвал достойной внимания идею введения театральных уроков в школах

    Фото: РИА «Новости»

    Театральные занятия в школах обеспечат новый подход к воспитанию учеников, инициатива достойна внимания. Об этом заявил специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с ТАСС.

    Речь идет об идее ректора Театрального института имени Бориса Щукина, народного артиста России Евгения Князева, предложившего включить уроки театра в школах. По его словам. они бы научили детей чувствовать и привели бы им «человеческое».

    Как отметил Швыдкой, вопрос художественного образования у школьников всегда был острым. Это решение станет новым путем к воспитанию — через игру.

    «Думаю, что идея школьных театров <…> будет обсуждаться на ближайшем съезде Союза театральных деятелей. И она, безусловно, заслуживает внимания», — сказал эксперт.

    Он выразил уверенность, что выступая за введение театральных уроков, Князев подразумевал разнообразные форматы. Такие занятия не могут проходить по привычной системе, когда педагог рассказывает, а дети слушают.

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