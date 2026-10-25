Оперные певцы устроили концерт на борту самолета, перенаправленного из Москвы

Оперные певцы Абдразаков и Тихомиров спели на борту задержанного самолета

Самолет с артистами Капеллы имени Юрлова, оперными певцами Ильдаром Абдразаковым и Алексеем Тихомировым из-за ограничений не смог сесть в Москве и направился на запасной аэродром. Для того, чтобы скрасить путь, они устроили пассажирам импровизированный концерт, сообщил ТАСС .

Ограничения полетов нарушили планы пассажиров рейса до Москвы. Вместо столицы их борт направился на запасной аэродром в Пулково.

«Мы решили немного поддержать пассажиров, чтобы вынужденное ожидание прошло легче. Вместе с Алексеем Тихомировым и артистами Капеллы имени Юрлова под руководством дирижера Геннадия Дмитряка спели несколько песен — „Вдоль по Питерской“, „В степи“, „Конь“», — рассказал Абдразаков.

Пассажиры, по его словам, улыбались и подпевали. После снятия ограничений артисты благополучно улетели в Москву.

Столичные аэропорты 23 октября дважды закрывали в целях безопасности. Перенаправленные рейсы приняли аэропорты в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.