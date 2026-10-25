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    Оперные певцы устроили концерт на борту самолета, перенаправленного из Москвы

    Оперные певцы Абдразаков и Тихомиров спели на борту задержанного самолета

    Фото: РИА «Новости»

    Самолет с артистами Капеллы имени Юрлова, оперными певцами Ильдаром Абдразаковым и Алексеем Тихомировым из-за ограничений не смог сесть в Москве и направился на запасной аэродром. Для того, чтобы скрасить путь, они устроили пассажирам импровизированный концерт, сообщил ТАСС.

    Ограничения полетов нарушили планы пассажиров рейса до Москвы. Вместо столицы их борт направился на запасной аэродром в Пулково.

    «Мы решили немного поддержать пассажиров, чтобы вынужденное ожидание прошло легче. Вместе с Алексеем Тихомировым и артистами Капеллы имени Юрлова под руководством дирижера Геннадия Дмитряка спели несколько песен — „Вдоль по Питерской“, „В степи“, „Конь“», — рассказал Абдразаков.

    Пассажиры, по его словам, улыбались и подпевали. После снятия ограничений артисты благополучно улетели в Москву.

    Столичные аэропорты 23 октября дважды закрывали в целях безопасности. Перенаправленные рейсы приняли аэропорты в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

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