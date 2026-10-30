«Театр в массы»: молодые актеры Коломны выступят с «Ревизором»

Студенческий театр «На Зеленой» государственного социального-гуманитарного университета в Коломне объединил молодых актеров. Артисты регулярно проводят бесплатные показы постановок в рамках проекта «Театр в массы». Его придумали в ГСГУ, чтобы сделать искусство доступнее для каждого горожанина.

«Очень многие из студентов может быть когда-то мечтали, планировали себя попробовать в театре, а здесь у нас такая возможность есть. Даже в этом году проходил набор к нам в труппу. Очень много записалось людей на самом деле», — рассказал актер и студент Даниил Донских.

За последние два года студенты становились лауреатами и призерами театральных фестивалей и конкурсов. А в Школе юного актера при университете они уже сами выступают в роли наставников для школьников.

«Когда мы ставим постановки, мы тщательно обсуждаем, ищем особую сверхзадачу — то, ради чего ставим спектакль. Когда договариваемся о едином смысле, который потом будем доносить до нашего дорогого зрителя, начинаем работать на площадке. Так и рождается спектакль», — поделился режиссер театра «На Зеленой» Дмитрий Шурыгин.