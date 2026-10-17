Сегодня 22:00 От Саши Белого до Ярослава Мудрого. Новые работы и будущие премьеры Сергея Безрукова Фото: Сергей Безруков, Москва, 2026 год. Екатерина Чеснокова / РИА «Новости» Шоу-бизнес

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Сергей Безруков — один из самых востребованных актеров России. Помимо работы в театре, он играл в криминальных сериалах, воплощал на экране поэтов и исторических персонажей, снимался в комедиях, сказках и фантастических фильмах. Все, что известно о новых ролях и будущих проектах актера, разузнал 360.ru.

Биография Безрукова Сергей Безруков родился 18 октября 1973 года в Москве. С детства он часто бывал на работе у отца, актера и режиссера Театра сатиры, буквально рос за кулисами и мечтал сам однажды выйти на сцену. По окончании Школы-студии МХАТ его учитель Олег Табаков пригласил выпускника в труппу своего театра-студии, которую прозвали «Табакерка». Между спектаклями Безруков подрабатывал на телевидении — он пять лет озвучивал больше десятка различных персонажей в юмористической передаче «Куклы» на канале НТВ. Говорил за Бориса Ельцина, Михаила Горбачева, Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова, Григория Явлинского и других актуальных политических деятелей.

Фото: Сергей Безруков и режиссер Валерий Фомин, 1995 год. Олег Ласточкин

Когда молодого актера позвал на главную роль режиссер «Бригады», продюсеры сериала заартачились. На тот момент 26-летний Безруков ассоциировался с комедийными ролями, театральными работами и закадровым голосом, но никак не с суровым криминальным авторитетом. Однако на кастинге актер показал, что роль бандита ему по плечу. Хоть сериал и был лишь слепком того неспокойного времени, талант Безрукова сделал его персонажа уж слишком привлекательным. Молодая шпана равнялась на экранного героя, мальчишки хотели быть как Саша Белый. Да что там, ему подражали даже некоторые состоявшиеся «братки» — ходили слухи, что прообразом был известный бандит Сильвестр. В дальнейшем Безруков прославится как универсальный актер. После «Бригады» последовали многосерийный «Участок», биографические драмы «Есенин» (зря его, что ли, назвали в честь поэта?) и «Пушкин. Последняя дуэль», роль Иешуа Га-Ноцри в сериале «Мастер и Маргарита».

Фото: Сергей Безруков в роли Сергея Есенина, спектакль «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…», театр имени М. Ермоловой, Москва. Владимир Вяткин / РИА «Новости»

Впрочем, от комедийных ролей актер тоже не отказывался. Например, сыграл современную версию Ипполита в «Иронии судьбы. Продолжение» режиссера Тимура Бекмамбетова. Однако это была скорее неудача — фильм хапнул денег в праздничном прокате и канул, новогодний оливье россияне по-прежнему режут под рязановскую версию 1975 года. А Безруков несся дальше: «Адмиралъ», «Каникулы строгого режима», «Высоцкий. Спасибо, что живой…». Вот только актер оставался всюду собой. Даже под тоннами реального и компьютерного грима самый неискушенный зритель его узнавал. Уж как ни держали интригу создатели фильма о легендарном барде, а исполнителя главной роли все угадали еще по трейлеру.

Фото: Сергей Безруков в фильме «Нюрнберг», 2021 год. Алексей Майшев / РИА «Новости»

Наступил момент, когда часть публики стал откровенно утомлять вездесущий актер. На экране не было нового персонажа — был только Безруков, который играл очередную роль. Возможно, в театре он смотрелся иначе, но это зрелище могли позволить себе немногие: сегодня цена самого дешевого (и самого далекого от сцены) места на «Исповедь хулигана» — пять тысяч рублей. Энергии Безрукова можно только позавидовать. Сегодня фильмография актера перевалила за 50 картин, более 30 работ в сериалах плюс озвучивание. Он выступал продюсером, писал сценарии для семи картин, выступал со своей музыкальной группой и возглавил Московский губернский драматический театр. И еще находил время на личную жизнь.

Фото: Сергей Безруков со второй женой Анной Матисон, Сочи, 2018 год. Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»

Последние роли Безрукова «Август», 2025 год Фильм «Август» снят по книге Владимира Богомолова «Момент истины». Произведение уже экранизировали четверть века назад с Евгением Мироновым, Владиславом Галкиным и Юрием Колокольниковым в главных ролях. О качестве фильма многое говорит тот факт, что автор романа потребовал убрать свое имя из титров картины. Богомолов умер в 2003 году, так что его мнение о новом проекте мы никогда не узнаем. Но судя по разгрому картины теми критиками, кто читал роман и хоть немного знает историю своей страны, сценаристы и режиссер отработали из рук вон плохо. Хотя были и те, кто хвалил, — надо же было как-то оправдать свалившиеся на картину премии. Из всех актеров особых нареканий не вызвал только Безруков, который сыграл главную роль капитана Павла Алехина. Хотя он заметно старше своего 30-летнего героя. Актера также укоряли за привычную манеру говорить с придыханием, лукаво улыбаться, словом — снова играть самого себя.

Фото: Сергей Безруков в роли капитан Павел Алехина, х/ф «Август» / YouTube

«Трудно быть богом» (2026) Новая экранизация многострадальной повести братьев Стругацких еще до выхода стала причтей во языцех. Безруков сыграл там наблюдателя Института экспериментальной истории Александра Васильевича, наставника и старшего товарища главного героя. На планете Кеплер-4077 землянин был известен как дон Кондор. Основные претензии снова были к сценаристам и режиссеру сериала, перекроившим книгу. Однако досталось и Безрукову: по мнению зрителей, на экране снова был Саша Белый, пусть и изрядно постаревший. Опять блистали фирменные усмешки, вальяжность и прищур. Хотя показать пугающую фанатичную уверенность лидера актеру все-таки удалось. Безруков в отдельных моментах даже смог затмить исполнителя главной роли — сербского актера Александара Радойичича. На его фоне дон Кондор выглядел как настоящий политический тигр, с едкой иронией и властными интонациями.

Фото: Сергей Безруков в роли дона Кондора, сериал «Трудно быть богом» / YouTube

Будущие проекты Совсем скоро, 22 октября, на экраны выйдет сказка «Чудо-Юдо». Безруков сыграл там черного мага Черногора. Партнершей актера стала Виктория Исакова, она же дона Окана из сериала «Трудно быть богом». В новом кино ей досталась роль жены-волшебницы Болотницы. Их экранной дочерью стала молодая актриса София Лопунова. Вторая премьера назначена на февраль 2027-го. Это картина «Королева Анна», экранизация исторического романа Антонина Ладинского «Анна Ярославна — королева Франции». Безруков играет отца героини — князя Ярослава Мудрого, который выдал свою дочь Анну за короля Франции Генриха I. Ранее роман уже экранизировали в 1978 году. Режиссером тогда выступил Игорь Масленников, снявший сагу о Шерлоке Холмсе, а в главных ролях выступили звезда БДТ Кирилл Лавров и Елена Коренева — зрители лучше всего запомнили ее в роли Марты в фильме «Тот самый Мюнхгаузен».