Реставрация статуи Венеры Таврической в Эрмитаже начнется в 2027 году

Знаменитую скульптуру Венеры Таврической, которая находится в Эрмитаже, начнут реставрировать во второй половине 2027 года. Об этом РИА «Новости» заявила заведующая отделом античного мира музея Анна Трофимова.

Сейчас специалисты комплексно исследуют скульптуру и продолжают анализировать физико-химические тесты проб на предмет наличия разных элементов, в том числе пигментов.

Реставраторы изучат, есть ли внутри античной статуи металлические конструкции. Также они проведут рентгеновское исследование поверхностного слоя.

«Реставрацию планируется начать во второй половине 2027 года», — уточнила Трофимова.

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