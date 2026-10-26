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    Реставрация статуи Венеры Таврической в Эрмитаже начнется в 2027 году

    Фото: РИА «Новости»

    Знаменитую скульптуру Венеры Таврической, которая находится в Эрмитаже, начнут реставрировать во второй половине 2027 года. Об этом РИА «Новости» заявила заведующая отделом античного мира музея Анна Трофимова.

    Сейчас специалисты комплексно исследуют скульптуру и продолжают анализировать физико-химические тесты проб на предмет наличия разных элементов, в том числе пигментов.

    Реставраторы изучат, есть ли внутри античной статуи металлические конструкции. Также они проведут рентгеновское исследование поверхностного слоя.

    «Реставрацию планируется начать во второй половине 2027 года», — уточнила Трофимова.

    Ранее клирик Свято-Владимирского собора Херсонесского монастыря иерей Антоний Камальдинов рассказал, что в Симферополе планируют открыть новый музей, посвященный жизни святителя Луки Крымского.

    Посетители смогут увидеть его личные вещи и хирургические инструменты. Музей откроют в здании на улице Курчатова, 1.

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