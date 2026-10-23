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    Причиной смерти актера Андрея Терентьева назвали открывшуюся язву

    Кинокомпания "Триикс Медиа"
    Фото: Кинокомпания "Триикс Медиа"

    Открытая язва стала причиной смерти 44-летнего актера Андрея Терентьева. Об этом сообщила семья артиста в беседе с РИА «Новости».

    «Язва у него обострилась», — заявили в агентстве.

    Прощание с артистом состоится в Санкт-Петербурге в пятницу. После церемонии его перевезут в Казань на похороны.

    Терентьев родился 14 июля 1982 года. После завершении обучения в Санкт-Петербургской академии театрального искусства на курсе Вениамина Фильштинского трудился в антрепризных театрах «Приют комедианта», «Особняк» и «Балтийский дом», а кроме того, попробовал силы в режиссуре, выпустив постановку «Глиняная яма» по пьесе Ольги Погодиной.

    В кино Терентьев впервые снялся в 2006 году в фильме «Ненормальная». Широкую популярность обрел спустя два года после этого, сыграв в картине «Мы из будущего».

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