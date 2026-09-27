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    Россиянкам назвали модные цвета маникюра осенью 2026 года

    Осенью 2026 года в маникюре актуальны глубокие темные оттенки, природные цвета и нюд. Президент Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты Ляля Садыкова советует выбирать минималистичный дизайн, сообщает Ura.ru.

    Садыкова выделила три цветовых направления сезона. Первое — винный, глубокий бордо, темный шоколад и графитовый: сложные темные тона вместо черного. Второе — приглушенные природные оттенки, включая терракотовый, оливковый, пыльную розу и карамель. Молочные и нюдовые покрытия также остаются актуальными.

    В моде короткие и средние ногти овальной формы или в виде мягкого квадрата. Эксперт рекомендует однотонное покрытие, тонкий френч или одну акцентную деталь вместо стразов и сложных рисунков. Глубину цвету могут добавить матовый топ или глянец с эффектом «мокрого стекла».

    Садыкова советует учитывать особенности рук. При коротких пальцах или широкой ногтевой пластине средняя длина и мягкий овал помогут зрительно вытянуть пальцы. Очень короткие ногти темное покрытие может визуально уменьшить; в таком случае эксперт предлагает более светлый оттенок или глянцевый финиш.

    Нюд подчеркивает сухую кутикулу и заусенцы, поэтому перед таким маникюром стоит привести кожу в порядок. Для тонких и слоящихся ногтей подойдет короткая длина, но от частой смены и агрессивного снятия покрытия Садыкова рекомендует отказаться.

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