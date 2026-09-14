В Букингемском дворце при реставрации нашли артефакты XIX и XX веков

Во время реставрации в Букингемском дворце, которая идет с 2017 года, в конструкциях здания нашли множество предметов XIX и XX веков, в том числе обувь, посуду, газетные вырезки и копию официального документа. Об этом сообщила информационная служба «Би-би-си» .

Среди найденных артефактов — план дипломатического приема в честь 25-летия восшествия на престол Елизаветы II.

Также обнаружили страницы из газеты Daily Express за 1966 год со статьей о тюремном заключении участников «Великого ограбления поезда», обрывок издания The Standard за 1889 год с театральными афишами, купоны на футбольный тотализатор.

Кроме того, из-под половиц, из стен и других конструкций извлекли оловянную кружку, пару ботинок с шипами, старинную керамическую плитку, образцы электропроводки, коробку с открытками и многое другое.

Ранее работники комплекса по переработке отходов в Подмосковье обнаружили итальянский подсвечник ручной работы. Он попал с мусором на сортировочную линию.