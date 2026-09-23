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    Психолог Абравитова объяснила, почему некоторые люди мыслят без образов

    Некоторые люди не могут мысленно представить картинку и вместо этого опираются на внутреннюю речь, смысл и факты. Такое явление называют афантазией, передает «Вечерняя Москва».

    Клинический психолог Марианна Абравитова пояснила, что люди с афантазией не способны произвольно вызывать зрительные образы. При обработке информации они используют внутреннюю речь и абстрактные понятия. По словам специалиста, у них снижена связь между областями мозга, которые отвечают за зрительную обработку, но это не означает нарушения мышления.

    Уровень интеллекта у людей с афантазией не отличается от уровня тех, кто мыслит образами. Они успешно справляются с задачами на память, логику и рассуждение, отметила психолог.

    Абравитова добавила, что отсутствие необходимости представлять картинки может ускорять обработку информации, а опора на внутреннюю речь — укреплять словесную память. При этом людям с афантазией бывает сложнее представить героев книги и погрузиться в ее сюжет.

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