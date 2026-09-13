«Себя-то не трогаю». Лавров на саммите БРИКС продемонстрировал физическую форму

Лавров отодвинул журналиста Зарубина на саммите БРИКС и сообщил, что тренируется

Министр иностранных дел России Сергей Лавров показал хорошую физическую форму на саммите БРИКС. Он растолкал журналистов и сообщил корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, что занимается спортом. Кадры с мероприятия показала ИС «Вести» .

Журналисты снимали переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в конгрессно-выставочном комплексе «Бхарат Мандапам» в Нью-Дели. Они расставили штативы, когда вдруг кто-то из-за спины отодвинул камеру ВГТРК и прошел вперед. Им оказался Лавров.

Позже Зарубин спросил министра, занимается ли он силовыми тренировками. По словам журналиста, Лавров приложил значительные усилия, чтобы пройти.

«Ну, я не знаю, я себя-то не трогаю, я тебя трогал. Сам и суди. Но спортом занимаюсь», — признался глава МИД.

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