«Популяция растет». Эколог назвал причину участившихся встреч людей с медведями

Медведи все чаще стали выходить к людям, причем новости приходят из разных регионов страны. Исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал три причины такого поведения хищников.

По его словам, есть и сезонные причины, и те, что зрели годами. Популяция медведей очень сильно выросла. Если сравнить с советским периодом, то практически в три раза. В годы СССР ценились мясо и шкуры медведей, а сейчас уже не так.

«Популяция растет: звери ищут новые ареалы обитания, осваивают новые территории. Плюс не стоит забывать про лесные пожары и вырубки — из‑за них медведи вынуждены постоянно мигрировать», — сказал он.

Эколог добавил, что еще одной проблемой стала урбанизация. Города и поселки разрастаются, в том числе возле лесов, появляются помойки, а у хищников очень чуткое обоняние.

Ранее в Красноярском крае медведь растерзал мужчину, работающего в лесу.