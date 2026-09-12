Россиян предупредили об аномально теплой и влажной зиме

Грядущая зима в России будет аномально теплой и влажной. Такой прогноз в интервью РИА «Новости» дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, холодно будет только в арктической зоне, на севере Сибири, Чукотке и в районе Берингова моря. На остальной территории страны температура превысит норму на три-четыре градуса. Пик тепла придется на февраль в Центральной России и южных регионах.

Осадков также выпадет больше обычного. В январе их будет на 30-40% выше нормы. Причиной синоптик назвал рекордное Эль-Ниньо — потепление вод в центральной и восточной части Тихого океана. Его влияние ощутится и весной, и летом.

При этом зима не будет равномерно мягкой. Тишковец предупредил о снежных бурях, которые в народе называют «черной пургой». Атмосфера, насыщенная атлантическим теплом и южными циклонами, будет вызывать сильные снегопады. Возможны гололед, туманы и сбои в авиасообщении.

Ранее синоптик Александр Шувалов в беседе с 360.ru объяснил, почему в средней полосе России зимы стали теплее.