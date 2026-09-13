Роскосмос показал вид на Москву с высоты 400 км

Космонавт Анна Кикина запечатлела вид на российскую столицу с борта Международной космической станции. Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок в своем телеграм-канале .

Кикина сфотографировала самый большой по площади город Европы в честь 879-летия Москвы.

«Москва с высоты около 400 километров: взгляд с МКС», — говорится в подписи к снимку.

На опубликованной фотографии видно, что ночью по всей столице горят огни. Они видны даже из космоса.

В этом году День Москвы отметили 5 и 6 сентября. Президент России Владимир Путин поздравлял москвичей с Днем города, заявив, что вместе со всеми гражданами страны они преодолеют любые трудности и вызовы. Все они временные, а Россия и Москва — вечны.