Фанат Metallica остался в Москве после концерта в Тушино в 1991 году

Фанат Metallica Александр Ключник рассказал, как поездка на фестиваль Monsters of Rock изменила его жизнь. После концерта 28 сентября 1991 года он решил не возвращаться домой, сообщает Life.ru .

В 1991 году 16-летний Ключник жил в казахстанском городе Шевченко, который теперь называется Актау. Он слушал Metallica примерно с 12 лет и решил поехать в Москву, услышав слухи о предстоящем выступлении группы. Официального подтверждения концерта у него не было.

Без паспорта, только со свидетельством о рождении, Александр добрался до Москвы примерно за трое суток с четырьмя пересадками. Денег почти не было, поэтому до фестиваля он жил и ночевал на Казанском вокзале.

На сцене в Тушино выступили Metallica, AC/DC, Pantera, The Black Crowes и Э.С.Т. Концерт собрал сотни тысяч зрителей, хотя точное их число до сих пор остается предметом споров.

После фестиваля Ключник решил не возвращаться в Казахстан. По его словам, поездка помогла ему почувствовать, что он может сам выбирать свой путь. Через несколько месяцев он снял первое жилье в Москве, работал на рынках и на первые серьезные заработки купил аудиосистему.