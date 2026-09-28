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    Фанат Metallica остался в Москве после концерта в Тушино в 1991 году

    Фанат Metallica Александр Ключник рассказал, как поездка на фестиваль Monsters of Rock изменила его жизнь. После концерта 28 сентября 1991 года он решил не возвращаться домой, сообщает Life.ru.

    В 1991 году 16-летний Ключник жил в казахстанском городе Шевченко, который теперь называется Актау. Он слушал Metallica примерно с 12 лет и решил поехать в Москву, услышав слухи о предстоящем выступлении группы. Официального подтверждения концерта у него не было.

    Без паспорта, только со свидетельством о рождении, Александр добрался до Москвы примерно за трое суток с четырьмя пересадками. Денег почти не было, поэтому до фестиваля он жил и ночевал на Казанском вокзале.

    На сцене в Тушино выступили Metallica, AC/DC, Pantera, The Black Crowes и Э.С.Т. Концерт собрал сотни тысяч зрителей, хотя точное их число до сих пор остается предметом споров.

    После фестиваля Ключник решил не возвращаться в Казахстан. По его словам, поездка помогла ему почувствовать, что он может сам выбирать свой путь. Через несколько месяцев он снял первое жилье в Москве, работал на рынках и на первые серьезные заработки купил аудиосистему.

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