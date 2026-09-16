Садовод Туманов объяснил, как сделать грядки под озимые культуры

Осенью огородники готовят свои участки к следующему сезону: перекапывают старые грядки, мульчируют их, удобряют землю. Также многие сажают некоторые культуры под зиму, например, чеснок и лук, а также луковичные цветы. Как сделать так, чтобы такие грядки не развалились за холодный период и после схода талых вод, 360.ru рассказал председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

На ровном участке желательно располагать грядки с юга на север, чтобы в первой половине солнце грело их с одной стороны, а во второй половине — с другой, рассказал Туманов. Если же расположить ее в другом направлении, прогрев может быть неравномерным.

«Если участок с уклоном и воды на нем не хватает, то грядки лучше делать поперек уклона, чтобы вода не стекала и задерживалась. Если же участок, наоборот, сырой, но грядки делают под уклоном», — рассказал садовод.

Какие ошибки совершают при подготовке грядок осенью и как их не совершить, читайте в материале 360.ru.