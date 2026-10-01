В Подмосковье поступило 20 обращений о следах медведей

Минэкологии: В Подмосковье поступило около 20 обращений о следах медведей

В Министерство экологии Московской области с начала 2026 года поступило около 20 обращений от жителей, заметивших следы медведей в лесах рядом с населенными пунктами. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Минэкологии, в большинстве случаев о присутствии хищников говорят не сами встречи с животными, а следы на земле, отметины на деревьях и другие характерные признаки. Изредка вблизи автомобильных дорог фиксируют молодых особей.

При этом граждане нередко путают медвежьи следы с отпечатками крупных собак. Также за медвежьи метки часто принимают отметины на деревьях, оставленные другими животными, например, лосями.

Ранее из-за медведей власти Забайкалья приняли решение о введении режима повышенной готовности на всей территории региона.