Пятница оказалась самым холодным днем в Москве с начала осени

Синоптик Леус назвал 25 сентября самым холодным днем в Москве с начала осени

Самым холодным днем в Москве с начала осени стало 25 сентября. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Как и ожидалось, пятница в столице стала самым холодным днем с начала осени», — написал он.

Метеоролог уточнил, что термометры на базовой метеостанции на ВДНХ зафиксировали похолодание до +12,2 градуса.

«Сегодня на синоптическую ситуацию влияние окажет гребень антициклона с востока. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы местами сохранятся очаги туманов, без осадков», — добавил синоптик.

Температура воздуха составит до +17 градусов тепла, по области — до +18 градусов. Ветер подует с юго-востока с порывами до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, заключил синоптик.

Вечером в пятницу в Москве объявили желтый уровень погодной опасности.