Биолог объяснил, как бороться с опасным американским кленом

В России с сентября начали истреблять американский, или ясенелистный, клен. За бездействие будут штрафовать. Как избавиться от дерева на своем участке, 360.ru рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Самый проверенный способ борьбы с инвазивным деревом — гербицид на основе глифосфата под названием «Торнадо-500». Популярное средство используют во всем мире, в том числе в России, оно не накапливается в почве.

«Действующее вещество проникает через листья и переносится по всем органам растения, достигая корневой системы, и постепенно оно гибнет. Первые признаки угнетения проявляются примерно через две-три недели. Полная гибель наступит немного медленнее», — объяснил биолог.

Если просто спилить клен, толку мало, так как образуется густая поросль. В случае отказа от гербицидов можно выкорчевать дерево вместе с пнями, регулярно скашивать ростки и засевать сидераты.

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