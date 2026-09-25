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    Биолог объяснил, как бороться с опасным американским кленом

    Биолог Сафонов: американский клен можно вывести гербицидами и корчеванием

    Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
    Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

    В России с сентября начали истреблять американский, или ясенелистный, клен. За бездействие будут штрафовать. Как избавиться от дерева на своем участке, 360.ru рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

    Самый проверенный способ борьбы с инвазивным деревом — гербицид на основе глифосфата под названием «Торнадо-500». Популярное средство используют во всем мире, в том числе в России, оно не накапливается в почве.

    «Действующее вещество проникает через листья и переносится по всем органам растения, достигая корневой системы, и постепенно оно гибнет. Первые признаки угнетения проявляются примерно через две-три недели. Полная гибель наступит немного медленнее», — объяснил биолог.

    Если просто спилить клен, толку мало, так как образуется густая поросль. В случае отказа от гербицидов можно выкорчевать дерево вместе с пнями, регулярно скашивать ростки и засевать сидераты.

    Почему американский клен внесли в «Черную книгу» России и чем он опасен для людей, читайте в нашей статье.