25 сентября 2026 17:00 Давно в черном списке, но все равно растет: как американский клен портит жизнь городам Фото: A. Jagel/blickwinkel / www.globallookpress.com Эксклюзив

Экология

Штрафы

Россия

Экология

Москва

Каждым четвертым упавшим из-за ветра деревом в Москве оказался клен ясенелистный, или американский. В России его внесли в «Черную книгу» — список инвазивных культур. Почему его пытаются истребить, как он влияет на движение городского транспорта и как от него избавиться, выяснил 360.ru.

Падение деревьев в Москве из-за ветра На днях на 4-м Рощинском проезде в столице из-за сильного порыва ветра сломался ствол ясенелистного клена. Из-за этого движение трамваев парализовало. Обошлось без пострадавших. «Обратите внимание на клен ясенелистный. Эта порода имеет поверхностную корневую систему и рыхлую древесину, поэтому чаще других падает и ломается», — рассказали РИА «Новости» в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Интересно С 1 сентября 2026 года в России официально запретили американский клен. С этого времени в 43 регионах должны принимать меры по обнаружению, предотвращению распространения и уничтожению этих растений. Несоблюдение приказа чревато штрафами: для граждан — от 20 до 50 тысяч рублей;

для должностных лиц — до 50 до 100 тысяч;

для юрлиц — от 400 до 700 тысяч рублей.

По данным ведомства, американские клены составляют три четверти упавших в Москве из-за сильного ветра деревьев. Город планомерно с ними борется: в течение 10 лет деревья будут менять на другие породы.

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Что такое американский клен Клен ясенелистный, или американский, — неприхотливое листопадное быстрорастущее дерево, которое в России признали инвазивным агрессивным сорняком. Достигает высоты 15-20 метров, часто с несколькими искривленными стволами. Крона, как правило, широкая, развесистая, асимметричная и рыхлая. «Клен имеет сложные непарноперистые листья. Обычно они состоят из трех-пяти, иногда семи листовых пластин. Они чем-то напоминают кленовый лист, но, в отличие от обычного клена, имеют зубчатые края», — рассказал 360.ru биолог Дмитрий Сафонов. Кора у американского клена тонкая, светло-серого, а иногда светло-коричневого цвета.

Почему американский клен признали инвазивным Ясенелистный клен внесли в «Черную книгу флоры средней полосы России» в 2009 году, напомнил Сафонов. «Он стоит там в списке инвазивных чужеродных видов первым. То есть его официально признали одним из самых опасных завезенных видов, что сопоставимо, например, с борщевиком Сосновского», — объяснил биолог.

Фото: K. Wagner/blickwinkel / www.globallookpress.com

Американский клен вытесняет местные растения, не давая им развиваться. Кроме того, опавшая листва, кора и корни дерева выделяют ядовитые для большинства представителей местной флоры вещества. Его скорость размножения и роста усугубляет ситуацию: дерево начинает активно плодоносить по достижении уже шести-семи лет, давая огромное количество семян, всхожесть которых очень высокая. Более того, американский клен источает большое количество пыльцы, которая буквально душит аллергиков в период цветения.

Как американский клен влияет на движение трамваев и другого городского транспорта Дерево считают одним из самых проблемных для городских служб из-за его хрупкости. «Ствол и ветки американского клена всегда рыхлые, легко ломаются как под натиском сильного ветра, так и при обычном дожде с ветром. Еще у него неустойчивая корневая система, поверхностные корни, из-за чего дерево легко теряет опору», — сказал Сафонов. По этой причине при штормовых порывах деревья падают, в том числе на трамвайные пути и контактные сети, провоцируя их обрывы, и это парализует движение транспорта. Кроме того, есть риск, что кленовый ствол упадет во время непогоды на человека.

Фото: box elder Acer negundo Alfred Schauhuber / CHROMORANGE / www.globallookpress.com

Существуют ли регионы, где американский клен не инвазивный? Родина ясенелистного клена — Северная Америка. Соответственно, его естественный природный ареал — восточная и центральная Северная Америка, то есть от юга Канады до штата Флорида. Там дерево не считают инвазивным: оно занимает свою экологическую нишу. «В Техасе, Нью-Йорке, Калифорнии американский клен растет вдоль рек, болот, во влажных лесах, где не представляет абсолютно никакой угрозы для местных экосистем, так как становится их естественной частью. Есть регионы, где он не приживается или становится менее агрессивным, например в Нидерландах, Великобритании, Чехии, где холодные климатические условия, из-за которых этот вид не успевает завершить свой жизненный цикл», — отметил Сафонов. Как бороться с американским кленом Эксперт назвал проверенным способом борьбы с инвазивным деревом гербицид на основе глифосата под названием «Торнадо-500». Это популярное средство, которое используют во всем мире, в том числе в России. При применении оно не накапливается в почве, что очень важно, если в будущем на месте клена планируют сажать культурные растения.

Фото: A. Jagel/blickwinkel / www.globallookpress.com