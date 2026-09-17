Синоптик рассказал, когда закончится бабье лето в Центральной России

Синоптик Заводченков: 17 сентября будет последним теплым днем этой осени

В среду 17 сентября жителей Центральной России ждет последний по-летнему теплый день в этом году. Об этом ИС «Вести» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков.

По прогнозу синоптика, в четверг, 17 сентября, воздух в столице прогреется до +22 градусов. Этот показатель почти на шесть градусов превысит многолетние значения.

Однако тепло задержится ненадолго. Уже в пятницу в регион начнут поступать более свежие воздушные массы, а местами возможны слабые ливни.

Температурный максимум при этом не превысит +18…+20 градусов. Таким образом, теплая аномалия сократится, и в регион придет похолодание.

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