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    Вице-премьер Трутнев предложил решать проблему выхода медведей без отстрела

    Фото: РИА «Новости»

    Проблему выхода медведей в населенные пункты на Дальнем Востоке предложили решать не отстрелом, а повышением культуры обращения с дикой природой и ликвидацией свалок. Такое мнение высказал вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, его процитировало РИА «Новости».

    По словам чиновника, симптомы того, что медведь в конце концов придет на территорию поселка, связаны с поведением самих людей — обычно со свалкой или с тем, что люди умудряются подкармливать зверье.

    «Первое, что нужно сделать, — это повысить культуру обращения с животными, с дикой природой, со зверями, а не просто брать в руки оружие», — сказал Трутнев.

    Вице-премьер напомнил случай, когда перед Олимпиадой в Сочи он запретил отстреливать медведя, выходившего к объекту в районе Красной Поляны. Вместо отстрела животного убрали свалку, и медведь ушел сам.

    Ранее под Красноярском охотники застрелили агрессивного медведя, который напал на женщину около ее дома.