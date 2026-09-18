Вице-премьер Трутнев предложил решать проблему выхода медведей без отстрела

Проблему выхода медведей в населенные пункты на Дальнем Востоке предложили решать не отстрелом, а повышением культуры обращения с дикой природой и ликвидацией свалок. Такое мнение высказал вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, его процитировало РИА «Новости» .

По словам чиновника, симптомы того, что медведь в конце концов придет на территорию поселка, связаны с поведением самих людей — обычно со свалкой или с тем, что люди умудряются подкармливать зверье.

«Первое, что нужно сделать, — это повысить культуру обращения с животными, с дикой природой, со зверями, а не просто брать в руки оружие», — сказал Трутнев.

Вице-премьер напомнил случай, когда перед Олимпиадой в Сочи он запретил отстреливать медведя, выходившего к объекту в районе Красной Поляны. Вместо отстрела животного убрали свалку, и медведь ушел сам.

Ранее под Красноярском охотники застрелили агрессивного медведя, который напал на женщину около ее дома.