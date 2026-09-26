Медведи оставили туристов без доступа к самой длинной лестнице России

Доступ к расположенной в Красноярском крае Торгашинской лестнице закрыли для туристов из-за нашествия медведей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Свердловского района.

Сотрудники муниципалитета разместили около достопримечательности табличку с обращением к посетителям, что в этом районе заметили медведей. Поэтому подъем по лестнице временно ограничили.

«Если планировали прогулку по лестнице, лучше выбрать другой маршрут», — добавили в пресс-службе.

Торгашинская лестница считается самой длинной в России. Ее протяженность составляет 1,2 километра, она заканчивается на вершине горного хребта.

В субботу, 26 октября, жители бурятского села Хара-Шибирь расправились с напавшим на них медведем, но получили серьезные травмы. По данным районной администрации, пострадавших доставили в больницу.