В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за медведей
Власти Забайкалья приняли решение о введении режима повышенной готовности на всей территории региона с 29 сентября. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов в своем телеграм-канале.
Причиной стали участившиеся случаи выхода диких животных, в первую очередь медведей, к населенным пунктам. Глава региона назвал ситуацию требующей особого внимания.
По его поручению главы округов сформируют рабочие группы и проинформируют жителей. Отдельное внимание уделят контролю за вывозом мусора — свалки привлекают хищников.
В школах проведут дополнительные инструктажи для детей и определят безопасные маршруты. Медицинские службы будут готовы оказать помощь, включая санитарную авиацию.
Ранее зоолог связал агрессию медведей с мутировавшим птичьим гриппом.
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