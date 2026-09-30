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    В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за медведей

    Фото: РИА «Новости»

    Власти Забайкалья приняли решение о введении режима повышенной готовности на всей территории региона с 29 сентября. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов в своем телеграм-канале.

    Причиной стали участившиеся случаи выхода диких животных, в первую очередь медведей, к населенным пунктам. Глава региона назвал ситуацию требующей особого внимания.

    По его поручению главы округов сформируют рабочие группы и проинформируют жителей. Отдельное внимание уделят контролю за вывозом мусора — свалки привлекают хищников.

    В школах проведут дополнительные инструктажи для детей и определят безопасные маршруты. Медицинские службы будут готовы оказать помощь, включая санитарную авиацию.

    Ранее зоолог связал агрессию медведей с мутировавшим птичьим гриппом.

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