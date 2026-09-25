Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана

Формирующийся в Москве и Московской области в ночь на субботу, 26 сентября, туман останется до самого утра. Это следует из данных прогнозной карты Гидрометцентра России, где для столицы и области действует желтый уровень погодной опасности.

Предупреждение действует с полуночи до 08:00 субботы, 26 сентября. Оно актуально как для Москвы, так и для Московской области.

«Ночью и утром 26 сентября местами ожидается туман. Период предупреждения с 00:00 26 сентября до 08:00 26 сентября», — говорится в сообщении.

Генеральный директор Гидрометцентра России Юрий Симонов в пятницу, 25 сентября, объявил, что до конца сентября в Москве и Московской области погода останется комфортной и теплой.

Он подчеркнул, что осадки окончательно прекратятся уже в ближайшие выходные, а воздух в столице прогреется до +18 градусов. В Подмосковье станет на один градус теплее.

Симонов отметил, что такая же погода останется в Московском регионе и в воскресенье, и всю следующую неделю.