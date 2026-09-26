Москвичам рассказали о погоде на воскресенье

Синоптик Шувалов: в воскресенье в Москве потеплеет до +17 градусов

В Москве в воскресенье потеплеет до +17 градусов, существенного похолодания в ближайшие дни не ожидается. Об этом 360.ru сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Теплая и спокойная погода. Облачность с прояснениями, солнышко будет выглядывать регулярно. Утром еще прохладно — +6...8 градусов, днем — все +15..+17 градусов», — сказал он.

По словам Шувалова, ветра практически не ожидается, поэтому воскресенье подойдет для прогулок.

Дальше теплая погода сохранится. Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова добавила, что конец сентября в столичном регионе пройдет под влиянием антициклона.

Первые дни следующей недели окажутся преимущественно сухими, а затем существенных осадков также не ожидается.

«Ночи станут более прохладными, минимальная температура — +5…+10 градусов. Дневная температура — +13...17 градусов. То есть относительно тепло», — рассказала синоптик.

Похожий температурный режим, по прогнозу Поздняковой, сохранится и в начале октября. Существенных осадков не ожидается, а резкого похолодания на горизонте нет.

Сам октябрь в столичном регионе также может оказаться теплее нормы. По предварительному долгосрочному прогнозу, положительная аномалия составит +1,5...2 градуса.

Вероятно, что даже в первой декаде месяца ночная температура еще не опустится ниже нуля, заключила метеоролог.

Ранее стало известно, что минувшая пятница оказалась самым холодным днем в Москве с начала осени.