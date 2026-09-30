По ее словам, на территории заповедной зоны этот гриб обнаружили впервые. Эта находка пополнила список видов парка, среди которых 126 разновидностей грибов.

«Можно сказать, что количество видов в национальном парке было зафиксировано больше, чем в прошлом году. И это пополняет наш список, что очень хорошо», — пояснила Фоменко.

Необулгария растет только на поваленных деревьях, в российских лесах — исключительно на березе или дубе. Гриб служит пищей для мелких беспозвоночных и помогает стволу перерабатываться в полезный субстрат.

«Гриб достаточно мягкий, чем-то похож на силикон или сильно застывший холодец. Достаточно мягонькое, скажем так, ранимое тело у грибочка. Сейчас видно, что гриб впитал достаточно много воды, поэтому он такой большой. А на ранней стадии роста необулгария выглядит как маленький кубик либо перевернутый конус. А когда подрастает, уже похожа на большой диск», — рассказала эксперт.

По словам Фоменко, осень — пиковое время для необычных грибов в Лосином острове. Для человека они не опасны, но специалисты советуют не трогать их, а просто полюбоваться и сфотографировать.

Ранее миколог рассказал, где в Подмосковье искать популярные осенние грибы и как их распознать.