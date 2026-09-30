В «Лосином острове» впервые нашли редкий похожий на холодец гриб — необулгарию чистую
В «Лосином острове» впервые нашли редкий гриб — необулгарию чистую
В национальном парке «Лосиный остров» впервые зафиксировали редкий вид грибов — необулгарию чистую. Об этом 360.ru рассказала начальник научного отдела парка Карина Фоменко.
По ее словам, на территории заповедной зоны этот гриб обнаружили впервые. Эта находка пополнила список видов парка, среди которых 126 разновидностей грибов.
«Можно сказать, что количество видов в национальном парке было зафиксировано больше, чем в прошлом году. И это пополняет наш список, что очень хорошо», — пояснила Фоменко.
Необулгария растет только на поваленных деревьях, в российских лесах — исключительно на березе или дубе. Гриб служит пищей для мелких беспозвоночных и помогает стволу перерабатываться в полезный субстрат.
«Гриб достаточно мягкий, чем-то похож на силикон или сильно застывший холодец. Достаточно мягонькое, скажем так, ранимое тело у грибочка. Сейчас видно, что гриб впитал достаточно много воды, поэтому он такой большой. А на ранней стадии роста необулгария выглядит как маленький кубик либо перевернутый конус. А когда подрастает, уже похожа на большой диск», — рассказала эксперт.
По словам Фоменко, осень — пиковое время для необычных грибов в Лосином острове. Для человека они не опасны, но специалисты советуют не трогать их, а просто полюбоваться и сфотографировать.
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