Клумба на зиму. Садовод рассказал, какие хризантемы без проблем переживут зиму

Корейские сорта хризантем способны пережить зиму в открытом грунте и не требуют специального укрытия. Об этом 360.ru рассказал председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

По его словам, именно такие сорта лучше всего подойдут начинающим садоводам: они отличаются стойкостью, дают много цветов для срезки и сохраняют свою красоту осенью.

«В основном у нас массово выращивают корейские хризантемы. Они не крупные, достаточно неприхотливые, иногда в полудикой форме растут. Цветок, не требующий активного ухода <…> Я за своими хризантемами, за корейскими, практически не ухаживаю. Я не думаю о том, как их готовить к зиме. Они сами прекрасно зимуют и какой-то специальной подготовки не требуют», – сказал Туманов.

Специалист добавил, что некоторые теплолюбивые виды на зиму приходится переносить в погреб, а иногда и заранее сажать в почву прямо в горшках.

Какие хризантемы нуждаются в укрытии, когда их лучше пересаживать и как сохранить клумбу до весны, читайте в материале 360.ru.