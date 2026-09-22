360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Землю накроет магнитная буря 24 сентября

    NASA/ZUMAPRESS.com
    Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

    Вторая магнитная буря осени ожидается в четверг, 24 сентября. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в телеграм-канале сообщила, что ее причиной станет корональная дыра на Солнце.

    «Это довольно крупная корональная дыра, которая тянется темной полосой от южного полюса Солнца к экватору и как раз экваториальным краем „заденет“ Землю послезавтра», — уточнили в лаборатории.

    В четверг Земля попадет в поток быстрого солнечного ветра, вытекающего из корональной дыры.

    В лаборатории добавили, что в целом состояние Солнца и космической погоды в ближайшие дни оцениваются как спокойные. Вспышечная активность останется на низком уровне, но, возможно, оторвутся крупные протуберанцы.

    Ранее популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев рассказывал, что солнечные вспышки не угрожают людям на Земле. По его словам, прямой радиационной опасности нет.