Землю накроет магнитная буря 24 сентября

Вторая магнитная буря осени ожидается в четверг, 24 сентября. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в телеграм-канале сообщила, что ее причиной станет корональная дыра на Солнце.

«Это довольно крупная корональная дыра, которая тянется темной полосой от южного полюса Солнца к экватору и как раз экваториальным краем „заденет“ Землю послезавтра», — уточнили в лаборатории.

В четверг Земля попадет в поток быстрого солнечного ветра, вытекающего из корональной дыры.

В лаборатории добавили, что в целом состояние Солнца и космической погоды в ближайшие дни оцениваются как спокойные. Вспышечная активность останется на низком уровне, но, возможно, оторвутся крупные протуберанцы.

Ранее популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев рассказывал, что солнечные вспышки не угрожают людям на Земле. По его словам, прямой радиационной опасности нет.