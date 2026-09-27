Жителей Краснодарского края предупредили о смерчах и угрозе потопа из-за шторма

Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае из-за комплекса опасных метеорологических явлений, которые ожидаются до утра 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба Росгидромета.

В регионе с 27 сентября до конца суток 28 сентября, а также 29–30 сентября и ночью и утром 1 октября прогнозируют сильные дожди, грозы, град и усиление ветра. Порывы могут достигать 20-25 метров в секунду.

На реках Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри ожидается повышение уровня воды. Местами он может достичь неблагоприятных отметок.

На этом же участке сохраняется опасность формирования смерчей над морем. Предупреждение не распространяется на Сочи и федеральную территорию «Сириус».

При возникновении чрезвычайных ситуаций жители могут обратиться за экстренной помощью по номеру 112.

Ранее на Кубани также ввели режим ЧС из-за проблем с вывозом зерна.