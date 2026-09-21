Эколог объяснил, почему богатую водой Россию может ждать водный дефицит

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов объявил о наступлении эпохи структурного дефицита воды и признал, что в России уже есть вододефицитные регионы. Ситуацию в разговоре с 360.ru прокомментировал эколог, автор телеграм-канала «Такая штука» Илья Рыбальченко.

Эксперт предостерег от самоуспокоения мыслью, что богатая водными ресурсами Россия застрахована от дефицита.

«Самая опасная иллюзия в разговоре о воде звучит примерно так: воды на Земле много, а Россия особенно богата водой, значит, дефицит нам не грозит. Но человеку нужна не абстрактная вода на планете. Ему нужна вода определенного качества, в определенном месте и в определенное время. И именно здесь сегодня начинает меняться вся водная арифметика», — сказал Рыбальченко.

Эксперт подчеркнул, что заявление Кириллова описывает не исчезновение ресурса, а нарушение привычного порядка. Вода остается, но все чаще оказывается не там, не тогда и не та.