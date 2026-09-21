Эколог объяснил, почему богатую водой Россию может ждать водный дефицит
Эколог Рыбальченко: богатство водой не спасет Россию от дефицита
Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов объявил о наступлении эпохи структурного дефицита воды и признал, что в России уже есть вододефицитные регионы. Ситуацию в разговоре с 360.ru прокомментировал эколог, автор телеграм-канала «Такая штука» Илья Рыбальченко.
Эксперт предостерег от самоуспокоения мыслью, что богатая водными ресурсами Россия застрахована от дефицита.
«Самая опасная иллюзия в разговоре о воде звучит примерно так: воды на Земле много, а Россия особенно богата водой, значит, дефицит нам не грозит. Но человеку нужна не абстрактная вода на планете. Ему нужна вода определенного качества, в определенном месте и в определенное время. И именно здесь сегодня начинает меняться вся водная арифметика», — сказал Рыбальченко.
Эксперт подчеркнул, что заявление Кириллова описывает не исчезновение ресурса, а нарушение привычного порядка. Вода остается, но все чаще оказывается не там, не тогда и не та.
«Можно жить рядом с большой рекой и испытывать водный дефицит, если вода загрязнена, сезонно недоступна, если инфраструктура изношена или спрос превышает устойчивый ресурс», — пояснил он.
При этом, по словам собеседника 360.ru, одна лишь бытовая дисциплина не сработает. Закрытый кран и починенный бачок полезны, но главные решения находятся «выше по течению».
«Структурный водный дефицит невозможно победить одной только бытовой дисциплиной. Главные решения находятся выше по течению — в буквальном и переносном смысле. Это состояние водопроводных и оросительных сетей, повторное использование очищенной воды, эффективность промышленности и сельского хозяйства, защита водосборов, болот и лесов», — заключил Рыбальченко.
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