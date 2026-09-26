Москвичам пообещали теплую погоду без дождей в субботу

Гидрометцентр: в Москве 26 сентября потеплеет до +18 градусов и не будет осадков

В Москве 26 сентября ожидается переменная облачность и потепление до +18 градусов. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

«Переменная облачность. Без осадков», — говорится в сообщении.

В дневное время столбики термометров будут колебаться от +16 до +18 градусов, а ночью опустятся до +6 градусов.

В Подмосковье дневные температуры составят от +14 до +19 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до +3 градусов.

В столице ожидается южный ветер со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил, что в регионе прогнозируется высокий класс пожарной опасности в лесах.