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    Московский регион затянуло туманом, он продержится до утра субботы

    На Московский регион опустился туман. Местные жители поделились с 360.ru кадрами природного явления.

    По прогнозам синоптиков, туман продержится в Москве и Подмосковье до утра субботы.

    «Видимость на дорогах может снизиться до 200-700 метров», — сообщили в дептрансе.

    Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию на дорогах и избегать резких маневров. Дептранс напомнил и об опасности использования телефона за рулем.

    Видео: 360.ru

    Туман в Подмосковье держится с утра. Очевидцы прислали кадры, на которых видно, что вершины многоэтажек полностью утонули во мгле.

    На выходных москвичам пообещали потепление, температура воздуха поднимется примерно на пять-шесть градусов выше климатической нормы. Погоду будет определять антициклон, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

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