Москвичей предупредили о кратковременном аномальном потеплении

В центре России ожидается кратковременное потепление, которое затронет и Москву, где столбики термометров покажут +16 градусов. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве сегодня дождь, но на термометрах аномальные +16. А затем воздушные массы начнут трансформироваться, то есть остывать, и постепенно похолодает до +10», — сказал он.

Синоптик предупредил, что поливать перестанет только в пятницу, 16 октября. Затем снова немного потеплеет, до +13 градусов.

Ранее Гидрометцентр России объявил о введении желтого уровня погодной опасности в Подмосковье в ночь на 12 октября. Метеорологи предупредили, что местами в области возможен сильный дождь.