360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Москвичей предупредили о кратковременном аномальном потеплении

    Синоптик Тишковец: Москву ожидает кратковременное потепление до +16 градусов

    Фото: РИА «Новости»

    В центре России ожидается кратковременное потепление, которое затронет и Москву, где столбики термометров покажут +16 градусов. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В Москве сегодня дождь, но на термометрах аномальные +16. А затем воздушные массы начнут трансформироваться, то есть остывать, и постепенно похолодает до +10», — сказал он.

    Синоптик предупредил, что поливать перестанет только в пятницу, 16 октября. Затем снова немного потеплеет, до +13 градусов.

    Ранее Гидрометцентр России объявил о введении желтого уровня погодной опасности в Подмосковье в ночь на 12 октября. Метеорологи предупредили, что местами в области возможен сильный дождь.

    Читайте также

    Желтый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье

    Осеннее тепло покинет Москву и Подмосковье. Стоит ли ждать возвращения холодов?

    Москвичам назвали сроки первого снега

    Климатолог предрек России рекордные снегопады и оттепели этой зимой

    В Роспотребнадзоре рассказали, как поддержать иммунитет осенью

    Похолодание до +8 ожидается в Нижнем Новгороде в выходные

    Бабье лето в Нижегородской области может продлиться до середины октября

    «Солнышко увидим»: из-за чего Москва остынет и какой будет погода в выходные

    Москвичей предупредили о сильном ветре в субботу

    Синоптик Позднякова спрогнозировала теплую неделю в Москве

    Метеорологи спрогнозировали потепление до +15 градусов в Пермском крае к концу недели