Последний теплый за неделю день пообещали москвичам

Гидрометцентр: в Москве 9 октября ожидается дождь при температуре +19 градусов

Небольшой дождь пройдет в Москве в последний день рабочей недели. Воздух прогреется до +19 градусов перед грядущим похолоданием. Прогноз погоды на 9 октября опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице ожидается облачность с прояснениями. Пройдет небольшой дождь, местами умеренный, воздух прогреется до +17…+19 градусов. Подует южный ветер порывами до 15 метров в секунду.

В ночь на 10 октября температура воздуха опустится до +7…+9 градусов. Сохранятся дождь и ветер.

В выходные, по прогнозу Гидрометцентра, немного похолодает. В субботу днем термометр покажет +10…+12 градусов, в воскресенье +12…+14 градусов.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова оценила вероятность первого снега в октябре. По ее оценкам, для постоянного снежного покрова время пока не пришло.