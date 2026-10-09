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    Последний теплый за неделю день пообещали москвичам

    Гидрометцентр: в Москве 9 октября ожидается дождь при температуре +19 градусов

    Фото: РИА «Новости»

    Небольшой дождь пройдет в Москве в последний день рабочей недели. Воздух прогреется до +19 градусов перед грядущим похолоданием. Прогноз погоды на 9 октября опубликовали на сайте Гидрометцентра.

    Днем в столице ожидается облачность с прояснениями. Пройдет небольшой дождь, местами умеренный, воздух прогреется до +17…+19 градусов. Подует южный ветер порывами до 15 метров в секунду.

    В ночь на 10 октября температура воздуха опустится до +7…+9 градусов. Сохранятся дождь и ветер.

    В выходные, по прогнозу Гидрометцентра, немного похолодает. В субботу днем термометр покажет +10…+12 градусов, в воскресенье +12…+14 градусов.

    Ранее метеоролог Татьяна Позднякова оценила вероятность первого снега в октябре. По ее оценкам, для постоянного снежного покрова время пока не пришло.

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