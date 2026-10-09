«Солнышко увидим»: из-за чего Москва остынет и какой будет погода в выходные

Несмотря на постепенное снижение показателей, температурный фон в Москве и Подмосковье в ближайшие дни будет выше климатической нормы. Какими в столичном регионе выдадутся выходные, выяснил 360.ru.

Минимальные значения температуры в Москве накануне выходных составят +7…+9 градусов, в области — +4…+9. В темное время суток усилится юго-западный ветер, его порывы могут достигать 10-15 метров в секунду.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что ночь на субботу ожидается дождливой, осадки начнутся уже к вечеру пятницы.

Днем [в субботу] при переменной облачности местами пройдет небольшой дождь, до одного миллиметра, и температура в Москве поднимется всего лишь до +10…+13 градусов, по области — до +8…+13.

В первый выходной ветер сохранит юго-западное направление и немного усилится: до 7-12 метров в секунду с порывами до 12-17.

«Если говорить про воскресенье, то тоже будет облачная погода, в Москве преимущественно без осадков, по области местами дожди. Ожидаем прояснения — солнышко увидим», — добавил Ильин.

Благодаря сравнительно чистому небу температура воздуха в столице вырастет на пару градусов — до +12…+14. В Подмосковье будет около +10…+15.