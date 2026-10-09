«Солнышко увидим»: из-за чего Москва остынет и какой будет погода в выходные
Синоптик Ильин: выходные в Московском регионе будут сравнительно теплыми
Несмотря на постепенное снижение показателей, температурный фон в Москве и Подмосковье в ближайшие дни будет выше климатической нормы. Какими в столичном регионе выдадутся выходные, выяснил 360.ru.
Какой будет температура в Москве и Подмосковье
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что ночь на субботу ожидается дождливой, осадки начнутся уже к вечеру пятницы.
«В целом температурное поле останется выше норм климата на три-пять градусов», — добавил он.
Минимальные значения температуры в Москве накануне выходных составят +7…+9 градусов, в области — +4…+9. В темное время суток усилится юго-западный ветер, его порывы могут достигать 10-15 метров в секунду.
Днем [в субботу] при переменной облачности местами пройдет небольшой дождь, до одного миллиметра, и температура в Москве поднимется всего лишь до +10…+13 градусов, по области — до +8…+13.
Александр Ильин
В первый выходной ветер сохранит юго-западное направление и немного усилится: до 7-12 метров в секунду с порывами до 12-17.
«Если говорить про воскресенье, то тоже будет облачная погода, в Москве преимущественно без осадков, по области местами дожди. Ожидаем прояснения — солнышко увидим», — добавил Ильин.
Благодаря сравнительно чистому небу температура воздуха в столице вырастет на пару градусов — до +12…+14. В Подмосковье будет около +10…+15.
В ночные часы в ночь с субботы на воскресенье в Москве похолодает до +5…+7 градусов, по области — до +2…+7. Ночь будет чуть прохладнее за счет того, что продолжительные прояснения способствуют радиационному выхолаживанию и воздух будет остывать сильнее.
Скорость южного ветра составит 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет слабо расти. Если в субботу в городе барометр покажет порядка 742 миллиметров ртутного столба, то в воскресенье показатель достигнет почти 750 миллиметров.
Магнитные бури 10 и 11 октября
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждали, что из-за всплеска солнечной активности пятница, 9 октября, будет неспокойной — начнутся магнитные бури.
«Удар по Земле, как и положено, запустит всю традиционную цепочку явлений космической погоды — от магнитных бурь до полярных сияний, но в щадящем режиме», — подчеркнули ученые.
Продлятся бури всего от 10 до 12 часов и не превысят уровня G2.
Судя по данным о геомагнитном поле, в Москве с ночи на 10 октября интенсивность возмущений начнет снижаться и постепенно сойдет на нет. В воскресенье в столице вероятна умеренная магнитная буря.